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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء وهيئة الدواء تشهدان فعاليات افتتاح مصنع المكملات الغذائية

صدى البلد

شارك الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء و الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حفل افتتاح مصنع Limitless Naturals للمكملات الغذائية التابع لشركة إيفا.
حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة رشا جلال مدير الإدارة العامة للمكملات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء و الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

كما أكد الهوبي أن سوق المكملات الغذائية سوق واعد وضخم، ونعول عليه أن يكون قاطرة للتصدير، معبرًا عن سعادته بافتتاح كيان مثل مصنع ليمتليس بجوده العالية، مضيفًا: «نتمنى أن يكون لدينا 100 كيان مشابه».

 

وتفقد رئيس هيئة سلامة الغذاء يرافقة رئيس هيئة الدواء وعدد من قيادات الهيئتان خطوط الإنتاج بالمصنع، وشاهد مراحل التصنيع المختلفة، حيث يوجد بالمصنع خطوط ذات قدرات تصنيعية متطورة لمواكبة التصدير، ويتضمن المصنع 78 مستحضرا مسجلا للإنتاج.

كما يوجد بالمصنع عدد من الماكينات ذات الطاقة الإنتاجية عالية الجودة ويعمل المصنع على تقديم مكملات غذائية لتعزيز صحة المصريين، وذلك من خلال التقنيات المتقدمة للمصنع؛ حيث يوجد خطوط بقدرات إنتاجية ضخمة تصل إلى مليون جرعة في الساعة.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم الصناعات المصرية خاصة الصناعات الغذائية ودعم الإقتصاد الوطني للارتقاء بسمعة ومكانة المكملات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية و توفير بيئة خصبة لجذب وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب.

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