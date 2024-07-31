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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء .. رئيس جامعة بنها يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عددا من القرارات والتكليفات الجديدة.
 

وشملت القرارات تكليف الدكتور محمد جمال الدين الأشهب بتسيير أعمال عمادة كلية الطب البشرى ، وتجديد تكليف الدكتور وليد طلعت عبد الحميد الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها بكلية العلاج الطبيعي قائما بأعمال كلية العلاج الطبيعي.
 

وتضمنت القرارات أيضا تكليف الدكتور هانى شحته إبراهيم  وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال عمادة كلية التربية النوعية ، وتكليف الدكتور مجدى مليجى عبد الحكيم وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية بتسيير أعمال عمادة كلية التجارة ، وتكليف الدكتور فهمى صلاح فهمى وكيل كلية الهندسة ببنها لشئون التعليم والطلاب بتسيير أعمال عمادة كلية الهندسة ببنها.


وشملت القرارات أيضا تعيين الدكتورة أمل عبد العزيز عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض مديرا للمعهد الفنى للتمريض ، وتعيين الدكتورة ضحى عبد البصير محمود الأستاذ المساعد بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض وكيلا للمعهد الفنى للتمريض لشئون التعليم والطلاب.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها التكليفات الجديدة كلية التربية النوعية

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