قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من سوريا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران

سوريا
سوريا

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على يد الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا": "أدانت سوريا الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقيامه بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران، وأدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، معربة عن وقوفها إلى جانب إيران وتضامنها معها وعن تعازيها للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت الخارجية السورية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فجر اليوم جريمة جديدة عندما قام بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران، وأدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. 

وتابعت الوزارة: "لقد جاء هذا العمل الدنيء بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمراره بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".

ووفقا لبيان الخارجية السورية، أدانت دمشق هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر، وهذا الانتهاك الخطير لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعتبر أن استمرار استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ودعوات معظم دول العالم لوقف مجازره، قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها.

كما عبرت وزارة الخارجية السورية عن وقوفها بجانب إيران وتضامنها معها، معربه عن تعازيها للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة العدوان الإجرامية، مؤكده وقوفها الدائم إلى جانبه في نضاله العادل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الخارجية الروسية: المسؤولون عن اغتيال هنية يدركون التداعيات الخطيرة لذلك على المنطقة

نقلة خطيرة بالحرب.. بيان عاجل من كتائب القسام بشأن اغتيال إسماعيل هنية

إسماعيل هنية حماس وزارة الخارجية السورية طهران الاحتلال الاسرائيلي اغتيال إسماعيل هنية ايران رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

أحمد صلاح حسني يعرض 600 ألف جنيه مقابل التصالح في واقعة إتلاف سيارة|تفاصيل

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

موضوعات متعلقة

نال ما تمنى.. كيف نعى نجل إسماعيل هنية الأكبر والده؟

نقلة خطيرة بالحرب.. بيان عاجل من كتائب القسام بشأن اغتيال إسماعيل هنية

وكالة الأنباء الإيرانية: اغتيـ ال إسماعيل هنية تم بـ"مقذوف جوي"

الخارجية الروسية: المسؤولون عن اغتيال هنية يدركون التداعيات الخطيرة لذلك على المنطقة

حركة المجاهدين الفلسطينية: اغتيال إسماعيل هنية لن يكسر إرادة المقاومة

عمل جبان.. الرئيس الفلسطيني: اغـ ـتيال إسماعيل هنية تصعيد خطير

ترشيحاتنا

مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الأنوكا

نتيجة الثانوية العامة 2024| التعليم: احذروا الأخبار الكاذبة وانتظروا بياناتنا الرسمية

المتحدث باسم حكومة الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى لهذ السبب

الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. 9 أمور مهمة اعرفها

وزير الأوقاف يعلن دعمه لجهود المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

ضابط مرور يصادر سيارة مواطن بالجيزة.. تعرف على الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-