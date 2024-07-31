أول تعليق من سوريا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على يد الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا": "أدانت سوريا الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقيامه بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران، وأدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، معربة عن وقوفها إلى جانب إيران وتضامنها معها وعن تعازيها للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت الخارجية السورية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فجر اليوم جريمة جديدة عندما قام بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران، وأدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتابعت الوزارة: "لقد جاء هذا العمل الدنيء بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمراره بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".

ووفقا لبيان الخارجية السورية، أدانت دمشق هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر، وهذا الانتهاك الخطير لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعتبر أن استمرار استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ودعوات معظم دول العالم لوقف مجازره، قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها.

كما عبرت وزارة الخارجية السورية عن وقوفها بجانب إيران وتضامنها معها، معربه عن تعازيها للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة العدوان الإجرامية، مؤكده وقوفها الدائم إلى جانبه في نضاله العادل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.