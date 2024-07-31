وزعوا الحلويات في الشوارع.. رد فعل الإسرائيليين على اغتيال إسماعيل هنية

خرج العديد من الإسرائيليين صباح اليوم الأربعاء، للاحتفال بنبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي حركة حماس إسماعيل هنية، في مقر إقامته بطهران.

وفي مستوطنة سديروت، خرج عدد من المستوطنين إلى الشوارع ووزعوا الحلويات المارة في الشوارع.

وفي وقت سابق، علق وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو، على عملية الاغتيال، وقال إن اغتيال إسماعيل هنية، يجعل العالم أفضل قليلًا.

وكان ذلك أول تعليق لـ إسرائيل على اغتيال إسماعيل هنية، جراء غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وكتب إلياهو عبر منصة “إكس”: "هذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيف العالم من هذه القذارة.. لا مزيد من اتفاقيات "السلام" الاستسلام الوهمية، ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء البشر" على حد قوله.

وزعم أن اليد الحديدية التي ستضربهم، هي التي ستجلب السلام والقليل من الراحة وتعزز قدرات إسرائيل على العيش بسلام مع من يرغب في السلام، مضيفًا أن وفاة هنية تجعل العالم أفضل قليلاً.