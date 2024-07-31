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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء وأعضاء الكنيست يعلقون على اغتيال إسماعيل هنية.. ماذا قالوا؟

أرشيفية
أرشيفية

أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات لأعضاء الحكومة صباح اليوم الأربعاء، بعدم التعليق على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران ، لكن عددا من الوزراء نشروا تغريدات حول هذا الموضوع.

وأشار وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوآف جالانت، إلى عملية الاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  إسماعيل هنية في طهران والقيادي الكبير بحزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وقال جالانت خلال زيارة لموقع دفاع جوي إن "التنفيذ كان مركزا وعالي الجودة ومحدودا"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب قوله: "لا نريد الحرب، لكننا نستعد لكل الاحتمالات وسنقوم بعملنا على كافة المستويات".

وكتب وزير الاتصالات كاراي على حسابه X: "نعم يا رب، كل أعدائك سوف يهلكون". وكتب وزير الشتات الشكلي: "احرص على ما تتمناه"، وأرفق صورة لإسماعيل هنية وتعليق "الموت لإسرائيل!"، في وقت لاحق قام الاثنان بحذف منشورهما.

كتب وزير التراث إلياهو: "هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم، لا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الخيالية، ولا مزيد من الرحمة تجاه هؤلاء البشر، اليد الحديدية ما سيصدمهم هو أن يجلب السلام والقليل من الراحة ويعزز قدرتنا على العيش بسلام مع أولئك الذين يرغبون في السلام، فموت هنية يجعل العالم أفضل قليلاً".

كما رد أعضاء الكنيست من الائتلاف. وكتب عضو الكنيست تسفي سوكوت من الصهيونية الدينية: "لقد ظهر إله الانتقام"، وكتب عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود: "شكرا لكل من حرص في بيروت وطهران على أن يكون هواء العالم أنظف".

وفي المعارضة أيضا كتب يائير جولان: "القضاء على رؤساء الجناح العسكري لحماس وحزب الله ورئيس المكتب السياسي لحماس يعد نجاحا أمنيا مهما".

وكتب عضو الكنيست ماتان كاهانا من معسكر الدولة: "نعم، كل أعدائك، يا إسرائيل، سيهلكون، شكرا صناع القرار".

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