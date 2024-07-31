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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الطريق سالك لميدالية تاريخية| مشوار منتخب مصر الأوليمبي وموعد المباراة القادمة

منافس منتخب مصر
منافس منتخب مصر الأوليمبي وموعد المباراة

استطاع منتخب مصر الأوليمبي التأهل إلى الدور الربع النهائي من فعاليات دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024) وذلك بعدما حقق المنتخب الأوليمبي الفوز على إسبانيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة التي أقيمت بين المنتخبين أمس الثلاثاء على استاد ملعب نوفو ستاد دي بوردو، وانتهت بفوز منتخب مصر الأوليمبي بهدفين مقابل هدف.

تحديد منافس منتخب مصر في الدور الربع النهائي

وتم رسميًا تحديد منافس منتخب مصر الأوليمبي الذي سيواجهه في الدور الربع النهائي من أولمبياد باريس 2024، حيث استطاع المنتخب الباراجواي احتلال وصافة المجموعة الرابعة بحصوله على 6 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتلقي هزيمة وحيدة من منتخب اليابان الذي يحتل صدارة المجموعة.

موعد مباراة الدور الربع النهائي

وستقام مباراة الدور الربع النهائي بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب باراجواي يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أغسطس 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد فيلودرومن وهو ملعب نادي مارسيليا الفرنسي وثاني أكبر ملعب في فرنسا.

فوز منتخب مصر الأوليمبي على إسبانيا

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأوليمبي تصدر المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على منتخب إسبانيا حيث استطاع إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر الأوليمبي ، إحراز الهدف الأول في الدقيقة 40 من عمر المباراة من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي بداية الشوط الثاني من المباراة، استطاع المنتخب الإسباني أن يحقق ضغط متواصل على المنتخب المصري ولكن تصدى الجانب المصري للهجوم الاسباني بفضل الدفاع الحصين وحارس المرمى المتألق حمزة علاء.

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واستطاع ابراهيم عادل أن يستغل خطأ الدفاع الإسباني ويقتنص الكرة ويحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

واحرز أحمد سعيد قطة هدف مصر الثالث ولكن قام الحكم بإلغائه بدعوى وجود تسلل. 

وبتوالي الهجمات الإسبانية سجل المنتخب الإسباني هدفه الوحيد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء من ضربة رأسية سددها اللاعب صامويل أوموروديون.

وبالرغم من احتساب حكم المباراة 10 دقائق وقت بدل ضائع إلا أن الدفاع المصري المستميت حافظ على تقدمه ومنع كل المحاولات الإسبانية من تحقيق التعادل، ليفوز المنتخب المصري بالمباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويرتفع رصيده إلى 7 نقاط ويحتل صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن منتخب إسبانيا الذي احتل وصيف المجموعة وسيواجه منتخب اليابان.  

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