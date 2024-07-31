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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء نفق المشاة بميدان النهضة

مهندس عادل النجار
مهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ لأعمال إنشاء نفق المشاة بميدان النهضة بحي جنوب الجيزة في إطار مشروع التطوير الجاري لحديقتي الاورمان والحيوان وتوفير مسارات رابطة وتسهيل الحركة المرورية . 


وأكد المحافظ أن نفق المشاة يأتي ضمن الخطة التي تنفذها الدولة لتطوير الحديقتين بشكل حضاري يتناسب مع تاريخهما ووفقاً لأعلي المعايير بالتعاون مع العديد من الجهات مشيراً إلى أن الأعمال جاريه بالمرحلة الاولى بالمشروع مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني الموضوع مع مراعاة إجراء التحويلات المرورية اللازمة لعدم إعاقة حركة المواطنين. 


وحرص المحافظ على تفقد أعمال التطوير داخل حديقة الأورمان واطلع على مخططات العمل والمتضمن إنشاء خزان للرى والحريق وأماكن الخدمات والترفيه موجهاً بضرورة مراعاة إنشاء جراجات لخدمة المترددين علي الحديقة نظراً للإقبال المتوقع من الزوار عقب انتهاء أعمال التطوير . 


كما حرص المحافظ على متابعة أعمال تطوير ميدان الجلاء بحى الدقى والتى شملت تزويد الميدان بمساحات خضراء وتركيب أعمدة إنارة وكشافات أرضيه ومسارات للمشاه وعازل لعدم تراكم الرمال بالمساحات الخضراء .  
وشدد المحافظ على مراعاة مناسيب الميل وأماكن تصريف مياه الأمطار مع إجراء الصيانات الدورية للميدان للحفاظ علي المظهر الحضاري . 


رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء العجوزة و الدقي و جنوب و مدير مديرية الإسكان ومدير مديرية الطرق .

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