حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انباء وصور تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

ومن جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الكشوف المتداولة على فيس بوك لمحاولة ايهام الطلاب والاهالي بـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم ، هي كشوف لا تخص نتيجة الثانوية العامة 2024 ولكنها تخص العام الماضي ، بدليل ان ارقام الجلوس الظاهرة في الكشوف المتداولة مكونة من 7 أرقام في حين أن أرقام الجلوس هذا العام مكونة من 6 أرقام فقط

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال أيام

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأيام القليلة القادمة “أوائل الأسبوع القادم ” .

وسيقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 ، ليكون ذلك هو ثاني أكبر حدث يشهده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم منذ توليه منصبه في التشكيل الوزاري الجديد يوم 3 يوليو 2024 ، حيث كان الحدث الأول هو اعتماد نتيجة الثانوية الفنية المشهورة اعلاميا بـ نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الذي تم اعتمادها يوم الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤ .

نتيجة الثانوية العامة 2024 صدى البلد

يظهر على موقع صدى البلد قريبا خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس ، من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع صدى البلد .

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع صدى البلد ، يتمكن الطالب من معرفة : درجاته في المواد الأساسية + درجاته في المواد غير المضافة للمجموع + المجموع الكلي + حال الطالب اذا كان ناجحا او راسبا + مواد الرسوب إن وجدت.

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أيام .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

كما يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريبا بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة واولياء الأمور ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/