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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجآت بأسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة فضلا عن سعر الجنيه الذهب والأونصة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
 

440 جنيهًا.. تحرك جديد في أسعار الجنيه الذهب اليوم 

تذبذب أسعار الذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

حدث هام ينتظر أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. اعرف التفاصيل

متبعش دلوقتي.. أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر


عيار 24 بيع 3,743 جنيها شراء 3,754 جنيها.
عيار 22 بيع 3,431 جنيها شراء 3,441 جنيها.
عيار 21 بيع 3,275 جنيها شراء 3,285 جنيها.
عيار 18 بيع 2,807 جنيها شراء 2,816 جنيها.
عيار 14 بيع 2,183 جنيها شراء 2,190 جنيها.
عيار 12 بيع 1,871 جنيها شراء 1,877 جنيها.
الاونصة بيع 116,403 جنيها شراء 116,758 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 26,200 جنيه شراء 26,280 جنيها.
الكيلو بيع 3,742,857 شراء جنيها 3,754,286 جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب أمس في مصر

عيار 24 بيع 3,720 جنيها  شراء 3,743 جنيها.
عيار 22 بيع 3,410 جنيهات  شراء 3,431 جنيها.
عيار 21 بيع 3,255 جنيها  شراء 3,275 جنيها.
عيار 18 بيع 2,790 جنيها  شراء 2,807 جنيها.
عيار 14 بيع 2,170 جنيها  شراء 2,183 جنيها.
عيار 12 بيع 1,860 جنيها  شراء 1,871 جنيها.
الاونصة بيع 115,692 جنيها  شراء 116,403 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 26,040 جنيها  شراء 26,200 جنيها.
الكيلو بيع 3,720,000 جنيها  شراء 3,742,857 جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب أول أمس في مصر

عيار 24 بيع 3,709 شراء 3,731 جنيها.
عيار 22 بيع 3,400 شراء 3,420 جنيها.
عيار 21 بيع 3,245 شراء 3,265 جنيها.
عيار 18 بيع 2,781 شراء 2,799 جنيها.
عيار 14 بيع 2,163 شراء 2,177 جنيها.
عيار 12 بيع 1,854 شراء 1,866 جنيها.
الاونصة بيع 115,337 شراء 116,047 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 25,960 شراء 26,120 جنيها.
الكيلو بيع 3,708,571 شراء 3,731,429  جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب الاحد الماضي

عيار 24 بيع 3,728 جنيها شراء 3,751 جنيها.
عيار 22 بيع 3,417 جنيها شراء 3,438 جنيها.
عيار 21 بيع 3,262 جنيها شراء 3,282 جنيها.
عيار 18 بيع 2,796 جنيها شراء 2,813 جنيها.
عيار 14 بيع 2,175 جنيها شراء 2,188 جنيها.
عيار 12 بيع 1,864 جنيها  شراء 1,875 جنيها.
الاونصة بيع 115,941 جنيها شراء 116,652 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 26,096 جنيها شراء 26,256 جنيها.
الكيلو بيع 3,728,000 جنيه شراء 3,750,857 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وبين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أسعار الذهب عيار 21 تهم فئة كبيرة ، فهو العيار المفضل لدى الغالبية لشراء المشغولات من محلات الصاغة، خاصة في الأعياد والمناسبات، والذي تراجع اليوم مقارنة بالأمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب الآن

يبحث الكثير عن شراء الجنيه الذهب يهتم به الراغبون في استثمار وحفظ أموالهم لكونه الخيار الأفضل نظرا لمصنعيته المنخفضة مقارنة بالمشغولات، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء دون مصنعية وبالمصنعية، ووزن الجنيه الذهب 8 جرامات، ويكون من عيار 24.

سعر مصنعية الذهب اليوم عيار 21 الآن 

يكون سعر المصنعية مضافا على سعر الجرام، ويتغير من تاجر إلى آخر حسب شكل المشغولات وكيفية صناعتها والمواد المضافة لها، وفي الغالب يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170-200 جنيه، والمستعمل تكون مصنعيته بدءا من 35 جنيها.

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