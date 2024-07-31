برلماني: "إيد واحدة" من الحملات الإنسانية المواكبة لرؤية الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى بالأقصر أن حملة "ايد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري من الحملات الإنسانية الكبرى والتنموية شاملة التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، وتساهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف النائب أحمد إدريس في تصريحات صحفية أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي إستطاع أن يثبت بصورة عملية كفاءة وأهمية مبادئ توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني، وإطلاقه كان بمثابة ن عهد جديد للعمل المجتمعى فى مصر.

وأضاف "إدريس" أن التحالف منذ انطلاقه وضع أهدافا محددة تتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة، وكان توحيد جهود المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية وتكاملها مع ما تقدمه الدولة المصرية، أحد أهم سبل تحقيق هذه الأهداف التى كان الإنسان المصرى هو محورها الأساسي، فسعى التحالف وكياناته لوضع الخطط التى تسهم فى وصول الدعم لمستحقيه وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، والأهم تنفيذ المشاريع والمبادرات التى تخرج المنتفعين من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.

وأكد النائب أحمد إدريس على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها اعلان وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، إطلاق حملة تنموية شاملة بعنوان "إيد واحدة"، تستهدف تقديم الدعم لمليون ونصف مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، وهى بمثابة إعلان جديد من جانب الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أن الحماية الاجتماعية أولوية ولا تفريط فيها وهناك حرص على تعزيز ميزانياتها.