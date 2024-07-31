وزير الخارجية يبحث مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة إعادة الإعمار في غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا عن تناول وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة، إعادة الإعمار في غزة، ومستجدات الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأوضحت القناة أن وزير الخارجية أكد ضرورة ضمان الدخول السريع للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيد أو شرط.

من ناحية أخرى بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني ورئيس الوزراء الأسبق بدولة فلسطين محمد اشتية، سبل تعبئة المزيد من الجهود الدولية بغرض إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة، لمحمد اشتية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سمح اللقاء باستعراض مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة.

كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، الخطوات المستقبلية في سبيل نصرة القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي، وغيره من أجهزة الأمم المتحدة، لاسيما على ضوء الخلاصات "القيمة" والحجج الدامغة التي تضمنها الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي.