بشرى لـ المصريين.. خفض سعر الأرز وأصناف غذائية بالمجمعات الاستهلاكية

قررت وزارة التموين خفض سعر كيلو الأرز بالمجمعات الاستهلاكية من 26 جنيها إلى 25 جنيها وسط خفض أسعار عدد من أصناف السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية يستعرضها صدى البلد كالتالي:

قائمة الأسعار الجديدة بالمجمعات الاستهلاكية:

خفض سعر الأرز المحلى إلى 25 جنيها للكيلو بدلا من 26 جنيها كما تم خفض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 جنيها إلى 61 جنيها وخفض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر من 265 إلى 213 جنيها.

وخفض سعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر من 200 إلى 160 جنيها وعبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا من 100 جنيه وخفض زيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر من 230 جنيها إلى 181 جنيها.

وقررت وزارة التموين خفض عبوة زيت "عباد" 1.6 لتر من 170 جنيها إلى 135 جنيها وخفضعبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام من 88 جنيها الى 71.5 جنيها وكذلك خفض سعر عبوة زيت "عباد" وزن 750 جرام من 73 جنيها إلى 61.5 جنيها.

- عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام من 49 جنيها إلى 42 جنيها.

وتم خفض سعر عبوة المسلي الصناعي وزن 1.5 كيلو من 153 جنيها إلى 131 جنيها وعبوة المسلي زنه 700 جرام من 78 جنيها إلى 70 جنيها وخفض سعر نوع آخر من السمن الصناعي عبوة وزن 1.5 كيلو جرام لسعر 128 جنيها بدلا من 145 جنيها.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح عبوة وزن 700 جرام بسعر 61 جنيها بدلا من 68 جنيها.