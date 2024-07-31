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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الذهب عقب صدور بيانات التوظيف الأولية وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومدفوعة بتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة اليوم الأربعاء. 

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3285 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، لتسجل مستوى 2419 دولارًا.

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وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3754 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2816 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2190 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26280 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح وسعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3270  جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2383 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2407 دولارات.


أشار، إمبابي، أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيعزز من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي سيدفع أسعار الذهب للصعود مجددًا، كملاذ آمن وقت الأزمات.


وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل على موقع البنك المركزي المصري نحو 48.63 جنيه.


أضاف، أن تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع بداية سبتمبر المقبل، سيعزز أيضًا مسار الصعود للأوقية بالبورصة العالمية.


وكشفت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة منذ قليل، تباطؤ خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، وفقًا لبيانات شركة ADP المتخصصة في خدمات دفع الرواتب والأجور للأميركيين، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل.


وأفادت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 122 ألف وظيفة على أساس شهري في يوليو، أي أقل من الرقم المعدل بالرفع البالغ 155 ألف وظيفة في يونيو وأقل من تقديرات الخبراء البالغة 147 ألف وظيفة.


كما ذكرت ADP أن أجور أولئك الذين بقوا في وظائفهم زادت بنسبة 4.8% عن العام الماضي، وهي أصغر زيادة منذ يوليو 2021 وبانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن يونيو.


تركز نمو الوظائف بشكل كبير في قطاعين - التجارة والنقل والمرافق، والتي أضافت 61 ألف عامل، والبناء، الذي أسهم بنحو 39 ألف، وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت مكاسب الترفيه والضيافة 24 ألف، والتعليم والخدمات الصحية 22 ألفا، وخدمات أخرى  19 ألفا.


يأتي تقرير ADP قبل يومين من إصدار مكتب خدمات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية عدد الوظائف غير الزراعية، والذي، على عكس إجمالي ADP، يشمل الوظائف الحكومية، وقد يختلف التقريران بشكل كبير، حيث تجاوزت ADP تقديرات مكتب إحصاءات العمل عند 136 ألف وظيفة في القطاع الخاص في يونيو.


وعقب صدور البيانات، تراجع مؤشر الدولار، بالتزامن مع حفاظ أسعار الذهب على مكاسبها من ناحية أخرى.


وتترقب الأسواق قرار السياسة النقدية  للفيدرالي الأمريكي، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، لكن تركيز الأسواق سيتجه للبيان الصحفي الذي سيصدره رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ومع تباطؤ التضخم مؤخرًا، واتجاه ضغوط الأسعار نحو الانكماش، بجانب ضعف سوق العمل، فقد يقترح باول أن دورة التيسير قد تبدأ قبل ديسمبر.

أسعار الذهب خفض سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد العالمى Finance Real Estate

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