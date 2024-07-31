محافظ الجيزة يوجه بتطوير ورفع كفاءة ميدان الكيت كات |شاهد

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية علي عدد من المحاور والميادين التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية .

ووجه المحافظ خلال جولته بإجراء دراسة شامله لتطوير ورفع كفاءة ميدان الكيت كات وتزويده بالمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة ورفع كفاءة طبقة الطريق وارصفة المشاة .

كما وجه المحافظ بتطهير بالوعات صرف الأمطار وتغطية الكابلات الكهربائية المكشوفة ومراعاة اطوال وحدود أرصفة المشاة بكورنيش الكيت كات .

كما كلف المحافظ رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع لجنة المنشآت الايله للسقوط لمراجعة حالة المبانى الايله للسقوط والتعامل معها حفاظاً على ارواح المواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بطريق ترعة السواحل بنطاق حى امبابه والذى يشهد اعمال رصف وتطوير شامل موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية في التنفيذ .

كما حرص المحافظ على تفقد المنطقة المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل بنطاق حى المنيرة الغربية والتى وجه خلالها بالانتهاء من أعمال انشاء ساحات انتظار السيارات الكائنة بجوار المحطة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بما يتواكب مع أهمية المشروع .

كما تابع المحافظ اعمال تطوير المنطقة الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بمنطقة ابو قتادة بنطاق حى بولاق الدكرور بجانب محطة مترو الانفاق .

حيث وجه خلالها بسرعة رصف ورفع كفاءة طبقة الطريق أسفل كمال عامر مع إجراء ازدواجية للطريق وتخصيص ساحات انتظار السيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد المحافظ علي رئيس حى بولاق الدكرور برفع الرتش ومخلفات الهدم ورفع كفاءة الطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء احياء امبابه والعجوزة والمنيرة الغربية وبولاق الدكرور ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان ورئيس جهاز السرفيس.

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