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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التعليم تعلن ظهور نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة| رد عاجل من التعليم على موعد إعلانها

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

حالة من الترقب والقلق تنتاب طلاب الثانوية العامة و أولولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة، الأمر الذي يتوقف عليه مستقبل هؤلاء الطلاب وطموحات الأهالي.

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طلاب الثانوية العامة

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة، بفارغ الصبر، والتقديم للجامعات وتحقيق الطموحات، وظل هذا الأمر تنتشر معلومات عن موعد نتيجة الثانوية العامة الأمر تطلب حسم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذه المعلومات الغير دقيقة. 


شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، خرجت في تصريحات تليفزيونية، ليرد بقوة على هذه المعلومات الغير دقيقة، ليشير إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وأنه يتم العمل حاليًّا على تصحيح بعض المواد ومراجعة أخرى. 

التعليم تعلن ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد أسبوعين 

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ذهب لكشف تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة، مؤكدًا أن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة سيكون بعد الانتهاء من جميع الترتيبات، والتي قد تستغرق أقل من أسبوعين.

الثانوية العامة

شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، حذر من الانسياق وراء الشائعات خلال الفترة الحالية، بشأن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وأن وزارة التعليم ستحدد الموعد الرسمي للإعلان بعد الانتهاء من كافة الترتيبات والتصحيح في المواد. 

نسب النجاح في بعض المواد في الثانوية العامة 

وتحدث عن نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها في امتحانات الثانوية العامة، وهي اللغة الأجنبية الأولى 96.25%، والتاريخ 96%، واللغة العربية 96.64%، واللغة الأجنبية الثانية 97.88%، والفيزياء 94.21%.
فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا جديدا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث تم الاعلان عن مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، ذهبت إلى أنه بخصوص نتيجة اللثانوية العامة 2024 ، بلغت مؤشرات نسبة النجاح في امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا تجاوزت 92%.

الثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أشارت إلى أنه لا تزال إجراءات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة مستمرة في الكنترولات استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 .

وذكر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجراءات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد.

وأكد المتحدث الرسمي أن موعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 بمجرد الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق درجات الرأفة.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كافة التكهنات والمعلومات المنشورة حول نتيجة الثانوية العامة وموعد اعتمادها على مختلف المواقع الإخبارية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة تماما.

وفي هذا الاطار، تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام ومرتادي التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره عن مؤشرات وموعد نتيجة الثانوية العامة، مؤكدة أن إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال جارية.
وتجدد الوزارة التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وما يتم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم منعا لنشر البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 
ويمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع صدى البلد فور اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 على بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم
رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك
ويعلن موقع صدى البلد عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس قريباً ، بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويؤكد موقع صدى البلد أنه على طلاب الثانوية العامة أن يترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع صدى البلد خلال الأيام القليلة القادمة من خلال رابط سريع يسهل عملية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بكل سهولة .
 

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