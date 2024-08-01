يقدّم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الخميس 1 أغسطس 2024، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الأسماك اليوم

تراوح سعر السمك البلطي بين 60 و62 جنيها للكيلو.

تراوح سعر قشر البياض بين 110 - 240 جنيها للكيلو.

فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة مجمدة تراوح بين 30 - 60 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 99 و150 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السمك الموسى 200- 440 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 100 - 220 جنيها للكيلو.

أما السمك البوري 1 فتراوح بين 110 - 140 جنيها، أما البوري 2 فتراوح بين 85 و95 جنيها.

كانت حملات مقاطعة للأسماك بدأت تحت مسمى “خليها تعفن” الشهر الماضي في عدد من المحافظات، على رأسها بورسعيد والإسماعيلية.

وعلق عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

وقال رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن أسعار الأسماك انخفضت في المحافظة قليلا، مشيراً إلى أن المضاربة على الأسعار من المنبع تتسبب في ارتفاع الأسعار.