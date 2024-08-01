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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خط جديد.. محافظ بورسعيد يشهد عملية تصنيع كاوتش السيارات الملاكي والإطارات الصلبة

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد مصنع للاطارات

افتتح اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد ،خطا جديدا لتصنيع إطارات ماكينات ( البيفوت) ماكينات الري بالتنقيط ، والتي صنعت خصيصا لجهاز خدمة المشروعات الوطنية ، وينتج سنويٱ نحو 28  ألف إطار.

ويأتي ضمن التوسعات الأخيرة التي شهدها مصنع بيراميدز لإطارات السيارات بجنوب بورسعيد .

كما تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي ، محافظ بورسعيد ، سير وانتظام العمل داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط ، ورافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،و اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بالجنوب .والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسئولي المصنع

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع للاطارات

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اللواء أركان حرب محب حبشي يشيد  بمستوى العمل داخل مصنع بيراميدز 

و استعرض محافظ بورسعيد ، حجم ومعدلات الإنتاج بخطوط إنتاج تصنيع الإطارات الصلبة بالقسم الداخلي والخارجي للمصنع ، بالإضافة إلي قسم اعادة التدوير (R.R)، وتصنيع المواد الخام للحام، وقسم انتاج اطارات السيارات الملاكي ،  كما أطلع المحافظ  على عملية تصنيع الإطار منذ بدايته و وصولا للمنتح النهائي ،  والأحجام المختلفة للاطارات (كاوتش السيارات) .

و أشاد اللواء أركان حرب محب حبشي بمستوى العمل و إنتاج الإطارات داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات ، الذي يعد من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويُسهم في رفع و دعم الاقتصاد للدولة وفتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط من خلال التصدير للخارج ، والتخفيف من جحم الاستيراد.

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