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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 16 سنة.. رفع حظر سير النقل الثقيل ليلاً بطريق النفق - شرم الشيخ

طريق شرم الشيخ -
طريق شرم الشيخ - النفق ارشيفية

أعلنت محافظة جنوب سيناء رفع حظر سير سيارات النقل الثقيل ليلا علي طريق " النفق - شرم الشيخ " وذلك بعد 16 سنة حظر لسير سيارات النقل الثقيل ليلا علي طرق جنوب سيناء تجنبا لوقوع حوادث مروعة وقبل ازدواج طريق " النفق - شرم الشيخ " 

القرار أصدره محافظ جنوب سيناء الأسبق اللواء محمد هاني متولي .
وقد تم الغاء الحظر بعد شكاوي ومناشدة لمحافظ جنوب سيناء من تضرر أصحاب السيارات وارتفاع أسعار السلع والبضائع وارتفاع " النولون" والتكلفة  للبضائع والسلع .
وقد توجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء  بالشكر للفريق كامل الوزيري نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة لاستجابته لمطالب اهالي جنوب سيناء

وقالت محافظة جنوب سيناء علي بوابتها الإلكترونية  وصفحة محافظ جنوب سيناء  إنه بالإشارة الي قرار المحافظ الأسبق رقم 422 لسنة 2008  بمنع سير سيارات النقل مساء نظرا لحدوث عدة حوادث في تلك الفترة، والذي اثر بالسلب علي حركة سير التجارة البينية و يعوق تدفق ونقل البضائع من وإلى محافظات الجمهورية الي جنوب سيناء وبالتالي تسبب في ارتفاع تكلفة النقل علي البضائع وارتفاع أسعار السلع والخدمات وكذلك التأثير علي جودة المنتجات الواردة والصادرة مما زاد من معاناة المواطنين بصفة عامة وقائدي ومالكي سيارات النقل بصفة خاصة .

وحيث ان الدولة قامت بازدواج طريق النفق / شرم الشيخ بطول 342 كم وعرض 16 مترا ويتكون من اتجاهين بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه والذي يختصر المسافة ل3 ساعات فقط لتسهيل حركة النقل والسياحة الوافدة لجنوب سيناء علاوة علي انه مزود بخدمات محطات الوقود و أبراج اتصالات ونقاط إسعاف وكذا استراحات ونقط ارتكازات أمنية واسعاف ووحدات التدخل السريع ووسائل تحكم مروري .

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ويهدف الطريق الي المساهمة في زيادة الامتداد العمراني وخلق تجمعات عمرانية وتنموية جيدة فضلا عن تنشيط السياحة بجنوب سيناء، وكذلك خدمة المناطق الصناعية والمحاجر كما يتميز الطريق بتفاديه المنحنيات الخطرة الموجودة في طريق شرم الشيخ القديم وخاصة في منطقة ابو رديس وأبو زنيمة والتي تسببت في عدد كبير من الحوادث، وانقطاع العرضي للطريق الحالي يستوعب أضعاف الكثافات المرورية الحالية وذلك لتعظيم العائد الاستثماري والاقتصادي والاجتماعي لأعمال التطوير وتحقيق الهدف المرجو من استثمار العوائد في صيانة ورفع كفاءة الطرق بصفة عامة.

لذا فقد تقرر رفع حظر سير سيارات النقل الثقيل بجميع انواعها بالطريق الدولي من نفق الشهيد أحمد حمدي الي مدينة شرم الشيخ وتحليل نتائج التجربة بعد التنسيق والمراجعة مع وزارة النقل،  مع تشديد الرقابة المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور لتفادي وقوع اي حوادث ورصدها وتحليلها بعد 6 أشهر من رفع الحظر.

وطالبت محافظة قائدي السيارات و المواطنين احترام آداب وتعليمات المرور والتزام المواطن بالحارات و السرعات المقررة حتى يمكن تحقيق الهدف من رفع الحظر  واستمرار فتح الطريق

طريق النفق شرم الشيخ

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Screenshot_٢٠٢٤-٠٨-٠١-١٠-٠٦-٠٨-٧١٨_com.facebook.katana
Screenshot_٢٠٢٤-٠٨-٠١-١٠-٠٦-٠٨-٧١٨_com.facebook.katana
جنوب سيناء خالد مبارك رفع حظر طريق شرم الشيخ النقل الثقيل

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