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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل جزئي لمحطة تحلية مياه دهب الجديدة بعد إصلاح العطل الفني

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، عن التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه دهب الجديدة، بعد إصلاح العطل الذي حدث بالمأخذ البحري.


وأوضح البيان أنه جرى إصلاح بعض الأعطال لتعمل المحطة بنصف طاقتها، وجاري العمل على إصلاح باقي الأعطال لتعمل بطاقتها كاملة والتي تصل إلى 15 ألف متر مكعب يومي.


وأكد البيان على التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات، وضمان استمرار العمل دون انقطاع حتى تعود الأمور لطبيعتها.


وكان قد أجرى اللواء خالد مصطفى عزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، زيارة لمدينة دهب لمتابعة أعمال إصلاح العطل بمحطة التحلية بعد تعرض المحطة لعطل فني تطلب تدخلًا سريعًا لإصلاحه، ترافقه المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب بجنوب سيناء.
وأشرف رئيس مجلس الإدارة، على فريق العمل المكلف بإصلاح العطل منذ اللحظة الأولى، ومتابعة عمليات الإصلاح وتشغيل المحطة علي مدار يومين متتاليبن، وقد أثمرت جهود فريق الصيانة المكثفة عن الإصلاح الجزئي للعطل وإعادة تشغيل المحطة بنجاح .


وأشاد رئيس مجلس الإدارة، بفريق الصيانة وكافة العاملين في المحطة على تفانيهم وسرعة استجابتهم للتعامل مع المشكلة.
وأكد على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، موضحًا أن الشركة مستعدة دائمًا للتعامل مع أي طارئ يضمن استمرارية الخدمات دون توقف.

اصلاح محطة المياه

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IMG-20240801-WA0020
جنوب سيناء دهب اعادة تشغيل محطة دهب تحلية

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