البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
أخبار العالم

استجابة لضغوط إسرائيلية .. سوريا تسحب سلاحها الثقيل من الجنوب

القسم الخارجي

أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، بأن القوات السورية بدأت بسحب أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد، في خطوة تأتي استجابة لمطالب إسرائيل بجعل المنطقة منزوعة السلاح.

أوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن عملية سحب السلاح الثقيل بدأت قبل نحو شهرين، تزامنا مع تصاعد التوترات في محافظة السويداء، حيث استهدفت غارات إسرائيلية مواقع حكومية في دمشق وآليات للجيش السوري بعد انتشاره في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

وبحسب مصدر دبلوماسي في دمشق، شملت العملية مناطق تمتد جنوبا حتى مسافة 10 كيلومترات من العاصمة السورية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر في المنطقة الحدودية، خاصة بعد أن تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجولان المحتل، والتي أنشئت بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عقب حرب أكتوبر.

وكانت إسرائيل قد شنت مئات الغارات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بسعيها لمنع ما تصفه بسيطرة "السلطات الجديدة" على ترسانة الجيش السوري السابق.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تخوض مفاوضات مع إسرائيل تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

إسرائيل نزع السلاح من جنوب سوريا دمشق الجيش السورى الجولان المحتل ترسانة الجيش السوري الرئيس السوري أحمد الشرع

