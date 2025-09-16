قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
أخبار العالم

سوريا .. أمريكا تتعهد بدعم حكومة الشرع

أحمد الشرع
أحمد الشرع
القسم الخارجي

في تطور سياسي وأمني لافت على الساحة السورية، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن بلاده أطلقت مساراً جديداً يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار في الجنوب السوري، ولا سيما في محافظة السويداء التي شهدت توترات وأحداثاً أمنية متفرقة خلال الأشهر الماضية.

وقال الشيباني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية إن الحكومة "تعمل على محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإعادة الخدمات الأساسية إلى محافظة السويداء"، مؤكداً أن الدولة ستواصل إدخال المساعدات الإنسانية للمنطقة، إلى جانب وضع خطة لتعويض المتضررين في المدن والبلدات. 

وأضاف أن وزارة الداخلية ستتولى نشر قوات محلية في السويداء لحفظ الأمن وبسط الاستقرار.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تسعى دمشق إلى تعزيز حضورها في الجنوب السوري بعد سنوات من الصراع، وسط مطالب محلية بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان الأمن. ويعتبر مراقبون أن هذا الإعلان قد يشكل بداية لمرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، خصوصاً أن السويداء لها خصوصية اجتماعية وسياسية لطالما انعكست على مسار الأحداث في سوريا.

في المقابل، أدلى المبعوث الأمريكي إلى سوريا بتصريحات لافتة، أكد فيها أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حكومة سوريا" بقيادة أحمد الشرع، مشيراً إلى أن "عملية بناء الثقة قد تستغرق سنوات"، في إشارة إلى تعقيدات الملف السوري وتشابكه إقليمياً ودولياً.

ويرى محللون أن التوازي بين الموقفين السوري والأمريكي قد يشير إلى وجود أرضية جديدة للحوار، رغم استمرار الخلافات العميقة بين الطرفين. كما أن التركيز على ملف الجنوب، ولا سيما السويداء، يعكس إدراكاً دولياً بأهمية استقرار هذه المنطقة لتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية وضمان عدم عودة التوترات الأمنية.

ويأتي الإعلان السوري في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية خانقة، وفي وقت تتطلع فيه دمشق إلى إعادة بناء الثقة مع المجتمع المحلي والمجتمع الدولي على حد سواء، في محاولة لفتح نافذة نحو الاستقرار بعد أكثر من عقد من الحرب.

سوريا احمد الشرع دمشق

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

جامعة أسوان تبحث سبل التعاون المثمر مع بنك الاستثمار القومي لدعم المشروعات الخدمية

جامعة أسوان تبحث سبل التعاون مع بنك الاستثمار القومي لدعم المشروعات الخدمية

المعهد القومي للمعايرة

مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا مشتركًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

وزيرة التنمية المحلية

متحدث التنمية المحلية": فوز مصر بجائزة "الآغاخان للعمارة" يعيدها للساحة العالمية

بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

أخبار السيارات

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

