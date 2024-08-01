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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبحث سبل الدعم الإنساني.. وزير الخارجية والهجرة يستقبل المبعوث الأمريكي للسودان

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة مع مبعوث أمريكا للسودان

استقبل د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر وزارة الخارجية أمس، “توم بيريلو” المبعوث الأمريكي للسودان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة اليوم الخميس، بأن دكتور عبد العاطي أعرب في بداية اللقاء عن ترحيبه بالتشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة  حيال جهود حلحلة الأزمة في السودان، مستعرضاً أبرز الجهود التي تبذلها مصر من أجل استعادة أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، بما في ذلك من خلال المبادرة المصرية المعنية بالقوى السياسية والمدنية السودانية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للسودان ودول الجوار، وضمان ملكية الشعب السوداني للعملية السياسية.

جهود لوقف الحرب في السودان

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين ناقشا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار في السودان، وتعزيز دخول وتوصيل المساعدات الإنسانية، بما فى ذلك الدعوة لعقد محادثات في سويسرا بين طرفي النزاع، معرباً عن تقدير مصر للدعوة التي تلقتها للمشاركة في تلك المحادثات. وقد أعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تشهد تلك الجهود تقدماً يفتح المجال لوضع حد للمعاناة التي يلقاها الشعب السوداني الشقيق. وقد شدد وزير الخارجية على أهمية الإسراع بالوفاء بالتعهدات بتقديم الدعم للسودان ودول الجوار المستقبلة للاجئين السودانيين، والتي تم التعهد بها خلال المؤتمرات الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي للسودان عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر على مختلف المستويات من أجل العمل على التخفيف من حدة الأزمة في السودان، بما في ذلك من خلال العمل على تسهيل التوصل لرؤية مشتركة بين القوى السياسية السودانية، واستقبال مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الفارين من ويلات الحرب، معرباً عن تطلع بلاده لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر لإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في السودان فى أسرع وقت.

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