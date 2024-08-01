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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية والهجرة يباشر تحضيرات مؤتمر المصريين بالخارج

صدى البلد

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يتابع التحضيرات الأخيرة للنسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر عقده يومى 4 - 5 أغسطس.

وتطلق وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وذلك بحضور الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية.

ويأتي هذا المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج،  والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

4 جلسات موضوعية

وفى تصريح للسفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، أشار إلى أن النسخة الخامسة من المؤتمر، والتى سيفتتحها الدكتور بدر عيد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، تتضمن 4 جلسات موضوعية من ضمنها «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، وتشهد عرضا للفرص التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بمصر.

فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»، وتتناول الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة "أبناؤنا في الخارج" لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس "المسار المصري"، وطلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قبل وزارة التعليم العالي.

أما الجلسة الثالثة من المؤتمر، فسوف تنعقد تحت عنوان «الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج»، وتتضمن استعراض الدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية وكذلك بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تقديم جميع أشكال الدعم للمواطنين المصريين بالخارج، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم سواء فيما يتعلق بمبادرة التسوية التجنيدية أو الأوراق الثبوتية أو الحماية التأمينية والاجتماعية، مع الرد على شواغل المصريين بالخارج فيما يتعلق بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.

بينما تنعقد الجلسة الرابعة بالمؤتمر تحت عنوان «تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج»، والتي سيتم خلالها عرض مجموعة من المزايا الجديدة والمخصصة للمصريين بالخارج

وأضاف نائب وزير الخارجية، أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، وحرصا من الوزير الدكتور بدر عبد العاطي على تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وأحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة وما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات.

الخارجية وزارة الخارجية وزير الخارجية وزارة التربية والتعليم الدكتور بدر عبد العاطي السفير أحمد أبو زيد

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