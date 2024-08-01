أورنچ الراعي الرسمي.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تفوز بمسابقة إيناكتس المحلية

فازت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"فرع شيراتون" بالمركز الأول في مسابقة إيناكتس المحلية لعام 2024، والتي انطلقت تحت رعاية أورنچ مصر للعام الثامن عشر على التوالي، لتتأهل إلى التصفيات الدولية "كأس العالم إيناكتس" التي تنطلق في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل.

تحظى مسابقة "كأس العالم إيناكتس" باهتمام خاص من المهتمين بأوساط ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي في مصر، خاصة أن الجامعات المصرية تهيمن بقوة على معظم الألقاب العالمية في هذه المسابقة، إذ حصدت اللقب 7 مرات، بينها 5 مرات متتالية.

وتلقى المسابقة المحلية دعماً خاصاً من اورنچ مصر في إطار مسئوليتها المجتمعية، كونها تستهدف مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع والبيئة وتحفز التنمية المستدامة محليا.

وحصدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "فرع شيراتون" اللقب بعد ماراثون من التصفيات التي شهدت مشاركة 58 فريقا من الجامعات المصرية، بفضل مشروعها "CLIMA" الذي يهدف إلى حل مشكلتي التلوث ونقص الأعلاف في مصر عبر استخدام مخلفات الأسماك لصناعة فلاتر الهواء وأعلاف حيوانية، وهو الابتكار الذي حقق نجاحًا في تقليل تلوث المصانع ووفر أعلاف الأسماك والدواجن والماشية، ورفع دخل الصيادين وقلل تكاليف المزارعين.

وبهذه المناسبة، هنأ المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر ورئيس مجلس أمناء "إيناكتس مصر"، فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي حصد المركز الأول عن جدارة واستحقاق، وأشاد بالأداء الرائع لجميع الفرق المشاركة في المسابقة وما قدموه على مدار مراحل المسابقة.

وأوضح أن مصر مليئة بالعقول المبتكرة والمواهب المبدعة بين شباب الجامعات الذين يقودون مشاريع مؤثرة ستغير مستقبل المجتمع المصري للأفضل.

كما وجهت فاطمة سرى، المؤسس ورئيس "إيناكتس مصر"، التهنئة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "فرع شيراتون" وعبرت عن تقديرها لجميع الفرق المشاركة في المسابقة.

وأكدت أن منافسات إيناكتس 2024 شهدت المزيد من التحديات والكثير من المتعة والنقاشات البناءة والمليئة بالمعرفة والإبداع والتفكير الطموح، ونحن فخورون بما قدمه الشباب وممتنون أيضا لأورنچ التي ترعى هذا الحدث للعام الـ18 على التوالي ضمن شراكة طويلة ومليئة بالإنجازات لصالح مجتمعنا وبلدنا.