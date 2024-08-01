حرب أعصاب.. حسن المستكاوي يعلق على تعادل منتخب مصر لليد مع فرنسا

علق المحلل الرياضي حسن المستكاوي، على تعادل منتخب مصر لكرة اليد أمام فرنسا بأولمبياد باريس.

وكتب: “‏آه علي حرب الاعصاب .والله والله حرام هذا التعادل مع منتخب فرنسا . حرام بجد. الفوز كان في يد منتخبنا علي فريق عالمي وسط جمهوره .تفوق المنتخب في الشوط الأول وبدا أننا أمام مباراة سهلة لكن لايوجد سهل في الأولمبياد .طبعا اللعبة الفرنسية الأخيرة رائعة لكن نحن فقدنا الكرة ٧ او ٨ مرات تحولت الي اهداف فرنسية . النتيجة بالنسبة لنا ليست التعادل ولكنها خسارة فوز كان في يدنا”.

فرص صعود منتخب كرة اليد

وقال محمد إبراهيم المدرب العام لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، إن منتخب مصر لكرة اليد اقترب من التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كرة اليد بأولمبياد باريس، بالرغم من التعادل أمام فرنسا في الثانية الأخيرة.

وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر يقدم أداء متميز في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، مضيفاً أن الجيل الحالي للفراعنة قادر على تحقيق ميدالية أولمبية.

وأشار محمد إبراهيم، إلى أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي في مباراة فرنسا، بسبب عامل الجمهور والأرض، وهو ما أدى إلى مجاملة الحكام لمنتخب فرنسا.