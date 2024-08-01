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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ارتفاع كبير بأسعار التذاكر في كل الألعاب التي تشارك بأولمبياد باريس.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن هناك ارتفاع كبير في أسعار التذاكر في كل الألعاب التي تشارك في أولمبياد باريس، وكل الملاعب ممتلئة لمتابعة كل الرياضات، وكان هناك دعم كبير لمنتخب فرنسا أمام مصر في كرة اليد.

وقال أبو عايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "عمر عصر سيخوض مواجهة صعبة في تنس الطاولة أمام منافس استطاع التغلب على لاعبين من الصين، وطموح اللاعبين المصريين أصبح كبيرًا في حصد الميداليات خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "قمت بالاعتذار لـ عبدالمنعم حسين رئيس اتحاد السلاح عن سوء الفهم، والذي أبلغني بأنه لن يترشح مجددًا، وهو من أنجح الشخصيات التي تدير اتحاد رياضي في مصر، والمدرب الفرنسي تم التعاقد معه لـ "بعض الوقت" يأتي كل شهرين لتولي تدريب المنتخب، وساهم في تطوير عددًا من العناصر المميزة ومنهم زياد السيسي".

وأكمل: "زياد السيسي سبق وفاز على لاعبين من فرنسا وتحت قيادة المدرب الفرنسي، ولم يتواطئ مطلقًا المدرب مع عناصر المنتخب الفرنسي، ومنتخب مصر كان مُتقدم في النتيجة كثيرا طوال اللقاء".

وأكد: "مصر قادرة على تنظيم الأولمبياد، ولدينا إمكانيات كبيرة وقدرات مميزة على التنظيم، وبالطبع هناك بعض المعوقات التي تواجه الفرق".

وزاد: "منتخب مصر الأوليمبي يعيش في أجواء رائعة، وروجيرو ميكالي يعيش في حالة تركيز شديدة وهناك تفاؤل كبير بين اللاعبين، وقام المدرب بدراسة نقاط القوة والضعف في باراجواي، وهناك روح رائعة بين كل اللاعبين، وتم وعد اللاعبين بصرف مكافآت كبيرة في حالة الفوز والتأهل للمربع الذهبي".

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة من المقرر مغادرة فرنسا خلال الساعات المقبلة بعد حضور اجتماعات الانوكا، ومصر تقدمت بطلب لاستضافة دورة الالعاب الافريقية 2027.

وأتم: "هناك أخطاء حدثت في فريق منتخب مصر لكرة اليد، ويحدث حالة عدم تركيز في بعض فترات اللقاء".

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