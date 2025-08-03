الليلة.. منتخب السلة في اختبار ودي قوي أمام الدب الروسي استعدادًا للأفروباسكت

في إطار التحضيرات المكثفة للمشاركة في بطولة الأفروباسكت 2025، يخوض منتخب مصر لكرة السلة للرجال مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره الروسي، مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تُعد المباراة محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب الوطني حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، وتجربة الخطط التكتيكية قبل الدخول في الأجواء الرسمية للبطولة القارية.

وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة من المباريات الدولية التي يخوضها الفراعنة من أجل الاحتكاك بمدارس مختلفة واكتساب الخبرات اللازمة لمنافسة كبار القارة السمراء، وسط طموحات كبيرة للظهور بصورة مشرفة وتحقيق مركز متقدم في البطولة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إشراك عدد كبير من اللاعبين، في إطار عملية التقييم واختيار القوام النهائي للبطولة، خاصة مع وجود مجموعة مميزة من العناصر الشابة إلى جانب أصحاب الخبرة.