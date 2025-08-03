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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة للارتقاء بمنظومة الرعاية البديلة

وزارة التضامن
وزارة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بملف الرعاية البديلة و الأسر البديلة الكافلة.

وقع البروتوكول الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والسيد ماتيو كابروتي مدير هيئة إنقاذ الطفولة بمصر،
 حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من علاء عبد العاطى مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، والأستاذة هبه العزازي مستشار حماية الطفل بهيئة إنقاذ الطفولة.

وتضمن البروتوكول التعاون في ملف منظومة الكفالة والرعاية البديلة بما يشمل بناء القدرات وتطوير الآليات والمعايير ذات الصلة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة.

وأشار الدكتور وائل عبد العزيز إلى اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجال رعاية الأطفال، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة في مختلف البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها.

من جانبه، أعرب السيد ماتيو كابروتي مدير هيئة إنقاذ الطفولة بمصر عن تقديره للتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكداً على التزام الهيئة بدعم جهود الحكومة المصرية في مجال رعاية الأطفال من خلال برامجها بالعمل علي تعزيز حماية الأطفال وضمان جودة أنظمة الرعاية المتوفرة لهم، بالإضافة إلي إعداد الأطفال للانتقال إلى المراحل العمرية الأكبر.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الوزارة  على الارتقاء بمنظومة الرعاية البديلة والتنسيق مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بملف الرعاية البديلة والأسر البديلة الكافلة. 

اختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على تعزيز أوجه التعاون في الخدمات والأنشطة التي يتم العمل عليها، والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة في إطار من العلاقة الجيدة التي تجمع الوزارة والهيئة.

إنقاذ الطفولة الرعاية البديلة الأسر البديلة الكافلة

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