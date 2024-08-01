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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشدّد على مسئولي المركز التكنولوجي بالعياط بتيسير مطالب المواطنين|صور

مهندس عادل النجار
مهندس عادل النجار محافظ الجيزة

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الوقوف بشباك تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز العياط للتعرف علي الخطوات التي يتبعها المواطنون داخل المركز ومراحل وخطوات عمل المنظومة بدءا من الحصول علي رقم ترتيب الأدوار ومرورا بالحصول علي شهادة البيانات وتقديم ملفات التصالح . 


واطلع محافظ الجيزة من موظفي المركز التكنولوجي علي آليات تسهيل الإجراءات علي المواطنين وسبل التعامل مع أي معوقات ومدي معرفتهم بالخطوات التنفيذية لتطبيق إجراءات قانون التصالح والحالات التي يشملها القانون والتسهيلات المقدمة به لإنهاء كافة المعوقات القديمة . 

واطلع محافظ الجيزة من مسئول المركز التكنولوجي على الإحصاء اليومي لشهادات البيانات المستخرجة وطلبات التصالح المقدمة من المواطنين والطلبات التي تم البت فيها .


وشدد النجار علي موظفي المركز التكنولوجي  أن منظومة العمل يجب أن تسير بمنتهي الدقة والإنضباط في ذلك الملف الحيوي وإنهاء معاملات المواطنين والالتزام بتطبيق اللائحة والضوابط المحددة قانوناً وفي حال عدم الإلمام بموقف أحد الحالات يتم الرجوع إلي رئيس المدينة أو الحي المختص للبت في الرأي وفقاً لما حدده القانون وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء .

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الجيزة محافظ الجيزة العياط التصالح

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