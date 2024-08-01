تأجيل محاكمة ربة منزل قـ.تلت مسنا بأسيوط لجلسة 22 أغسطس

قررت هيئة الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، تأجيل محاكمة ربة منزل ، متهمة بقـ.تل مسن بعد أن أوهمته بإقامة علاقة غير شرعية وقامت بسرقته و التعدي عليه بـ " حجر بلوك " والذي أودى بحياته ، لجلسة 22 أغسطس الجاري للحكم .



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.



تعود وقائع القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح من الأهالي بقرية بني زيد بوجود جثة لشخص يدعى " أحمد . ث . م " 65 عاما ملقاة داخل منزله بالقرية وبها أثار تعدي .



وتوصلت تحريات الرائد أحمد أبوستيت رئيس مباحث مركز الفتح إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " فاطمة . س . م " 29 عاما ربة منزل وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المتهمة والمجني عليه ، وأشارت التحريات الى تردد المتهمة على منزل المجني عليه بمسكنه في غياب زوجته فعقدت العزم وبيتت النية على قـ.تله بقصد سرقته لعلمها بادخار المجني عليه لمبلغ مالي .



وأضافت التحريات إلى أن المتهمة يوم الواقعة ارتدت عباءة سوداء وقامت بتغطية وجهها بطرحة وخرجت من مسكنها وتوجهت إلى منزل المجني عليه وذلك على اثر اتفاق سابق بينهما على حضورها لعلمها بان زوجته بمدينة أسيوط لقيامها ببيع الجبن وان المجني عليه بمفرده بالمسكن وعند وصولها للمسكن قامت بالدخول حيث كان قد ترك لها المجني عليه باب المنزل مفتوحا ودخلا سويا إلى غرفة النوم وطلبت منه خلع ملابسه لإقامة علاقة غير شرعية بينهما وأثناء ذلك طلبت منه تكبيل يديه بالشال الخاص به " قطعة قماش " على سبيل المداعبة أثناء إقامة العلاقة حتى تتمكن من الإجهاز عليه وغافلته وقامت بالتعدي عليه بالضرب بحجر من البلوك الأبيض كان موجودا بالمنزل حتى تأكدت من مفارقته للحياة وقامت بسرقة الصديري الذي كان يرتديه وبداخله مبلغ مالي 11 ألف و 739 جنيه وفرت هاربة من المنزل .