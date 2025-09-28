قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
رياضة

الزمالك يوقع عقد شراكة ورعاية لكل الألعاب بالنادي

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد، عقد شراكة ورعاية رسمية لكل الألعاب الرياضية بالنادي، مع شركة  للسياحة، خلال مؤتمر صحفي عٌقد بمقر القلعة البيضاء.

وقام بتوقيع عقد الرعاية اليوم، هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهد حفل توقيع عقد الرعاية اليوم، تواجد رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

من جانبه، أعرب هاني شكري، عن سعادته بعقد هذه الشراكة، مشيرًا إلى أنها ستكون لها إيجابيات على كل الألعاب في النادي، حيث تقدم خدمات وأسعارًا مميزة لكل الرحلات مع كل الألعاب في القلعة البيضاء، موجهًا الشكر لإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، على جهوده حتى الوصول لهذه الشراكات وعقود الرعاية المميزة، والتي زادت بنسبة كبيرة جدًا، عما كانت عليه قبل تولي مجلس الإدارة الحالي المسئولية.

ومن المقرر أن تقدم الشركة خدماتها بأسعار خاصة ومميزة لكل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

ريهانا

بعد إنجاب ريهانا بعمر 37.. ما هي المضاعفات التي تتعرض لها المرأة أثناء الحمل؟

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

