الزمالك يوقع عقد شراكة ورعاية لكل الألعاب بالنادي

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد، عقد شراكة ورعاية رسمية لكل الألعاب الرياضية بالنادي، مع شركة للسياحة، خلال مؤتمر صحفي عٌقد بمقر القلعة البيضاء.

وقام بتوقيع عقد الرعاية اليوم، هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهد حفل توقيع عقد الرعاية اليوم، تواجد رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

من جانبه، أعرب هاني شكري، عن سعادته بعقد هذه الشراكة، مشيرًا إلى أنها ستكون لها إيجابيات على كل الألعاب في النادي، حيث تقدم خدمات وأسعارًا مميزة لكل الرحلات مع كل الألعاب في القلعة البيضاء، موجهًا الشكر لإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، على جهوده حتى الوصول لهذه الشراكات وعقود الرعاية المميزة، والتي زادت بنسبة كبيرة جدًا، عما كانت عليه قبل تولي مجلس الإدارة الحالي المسئولية.

ومن المقرر أن تقدم الشركة خدماتها بأسعار خاصة ومميزة لكل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.