الضبعة النووية.. عملاق الطاقة الذي يعزز الاقتصاد القومي لمصر

أشاد المحلل الاقتصادي إسلام أمين بمشروع محطة الضبعة النووية واعتبره أحد أبرز ركائز النهضة الاقتصادية المصرية، موضحًا أن المشروع يجسد رؤية الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة بما يعزز قدرات الاقتصاد القومي على المدى الطويل.

وأشار الأمين في تصريحات لـ “صدى البد”، إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري من خلال ما يوفره من طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في خفض تكلفة الإنتاج الصناعي وتدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن إعادة توجيه 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من محطات الكهرباء إلى الصناعات البتروكيماوية والتصدير يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن مساهمة المشروع في توفير آلاف فرص العمل ونقل التكنولوجيا النووية للكوادر المصرية، وهو ما يعزز قدرات مصر الصناعية والتنموية ويضعها في مكانة متقدمة ضمن الدول الرائدة في استخدام الطاقة النووية السلمية.