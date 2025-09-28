فيفا يعلن استضافة قطر مسرح ختام كأس القارات للأندية بمشاركة بيراميدز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف الأدوار النهائية من بطولة كأس القارات للأندية 2025، والتي تُقام في ديسمبر المقبل بمشاركة أبطال القارات، وبينهم نادي بيراميدز.

وبحسب بيان "فيفا"، ستُلعب المباريات في أيام 10 و13 و17 ديسمبر، حيث تقام مواجهتا نصف النهائي والنهائي على استاد أحمد بن علي، بينما لم يُحدد بعد الملعب الذي سيستضيف المباراة الختامية.

وتأهل بيراميدز إلى هذه المرحلة بعد تتويجه ببطولة أفريقيا – آسيا – أوقيانوسيا، إثر فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ثم الأهلي السعودي، ليصبح أول نادٍ مصري يصل إلى هذا الدور من المسابقة العالمية.

وسيبدأ بيراميدز مشواره في الدور قبل النهائي أمام الفائز من مواجهة قوية تجمع بين بطل الكونكاكاف كروس أزول المكسيكي والمتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2025، حيث يلتقي الطرفان يوم 10 ديسمبر، بينما يخوض بيراميدز مباراته يوم 13 ديسمبر على الملعب ذاته.

الفائز من هذه المباراة سيضرب موعدًا في النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي يدخل البطولة مباشرة من المباراة النهائية المقررة يوم 17 ديسمبر.

ويأتي اختيار قطر لاستضافة هذه المرحلة استكمالًا لنجاحها البارز في تنظيم كأس العالم 2022، إذ تستعد أيضًا لاحتضان كأس العالم تحت 17 عامًا وكأس العرب خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن النسخة الماضية من البطولة عام 2024 شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني باللقب عقب فوزه على باتشوكا المكسيكي في النهائي على استاد لوسيل، بحضور جماهيري تجاوز 70 ألف متفرج.