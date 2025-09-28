قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،
فيفا يعلن استضافة قطر مسرح ختام كأس القارات للأندية بمشاركة بيراميدز

إسراء أشرف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف الأدوار النهائية من بطولة كأس القارات للأندية 2025، والتي تُقام في ديسمبر المقبل بمشاركة أبطال القارات، وبينهم نادي بيراميدز.

وبحسب بيان "فيفا"، ستُلعب المباريات في أيام 10 و13 و17 ديسمبر، حيث تقام مواجهتا نصف النهائي والنهائي على استاد أحمد بن علي، بينما لم يُحدد بعد الملعب الذي سيستضيف المباراة الختامية.

وتأهل بيراميدز إلى هذه المرحلة بعد تتويجه ببطولة أفريقيا – آسيا – أوقيانوسيا، إثر فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ثم الأهلي السعودي، ليصبح أول نادٍ مصري يصل إلى هذا الدور من المسابقة العالمية.

وسيبدأ بيراميدز مشواره في الدور قبل النهائي أمام الفائز من مواجهة قوية تجمع بين بطل الكونكاكاف كروس أزول المكسيكي والمتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2025، حيث يلتقي الطرفان يوم 10 ديسمبر، بينما يخوض بيراميدز مباراته يوم 13 ديسمبر على الملعب ذاته.

الفائز من هذه المباراة سيضرب موعدًا في النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي يدخل البطولة مباشرة من المباراة النهائية المقررة يوم 17 ديسمبر.

ويأتي اختيار قطر لاستضافة هذه المرحلة استكمالًا لنجاحها البارز في تنظيم كأس العالم 2022، إذ تستعد أيضًا لاحتضان كأس العالم تحت 17 عامًا وكأس العرب خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن النسخة الماضية من البطولة عام 2024 شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني باللقب عقب فوزه على باتشوكا المكسيكي في النهائي على استاد لوسيل، بحضور جماهيري تجاوز 70 ألف متفرج.

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

مدرب الأهلي المرشح

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

من قصف كييف

القراخ والبيض

دواجن بيضاء

شيرين عبد الوهاب

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

محافظ كفر الشيخ

محافظ الأقصر يكرم فريق مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية بعد الفوز بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أحمد السقا

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

باسم يوسف

عبد الله الثقافي

إلهام أبو الفتح

د. آية الهنداوي

محمد مندور

منى أحمد

