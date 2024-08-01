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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر الحركة الداخلية لضباط شرطة بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد اللواء تامر السمرى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد الحركة الداخلية لضباط الشرطة بنطاق المحافظة.  

وتضمنت حركة مدير أمن بورسعيد للضباط  النظاميين و البحث الجنائي الابقاء على عدد من القيادات في مواقعهم وتدعيم بعض المواقع الأخرى من خلال التصعيد و النقل.

وجاءت حركة التنقلات بين ضباط مديرية أمن بورسعيد لتشمل 

ننشر الحركة الداخلية لضباط شرطة بورسعيد


العقيد محمد شطا مأمورا لقسم المناخ

المقدم هيثم ماجد مفتش مباحث العرب والضواحي والشرق  

المقدم احمد عبد الناصر مفتش مباحث المناخ والزهور

المقدم عمر الخولي رئيسا لمباحث الضواحي

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بالمصانع للتأكد من توافر سبل الراحة والأمان لهم

ننشر أسماء الفائزين بجوائز جامعة بورسعيد التقديرية

المقدم أحمد طايل رئيسا لمباحث الشرق

الرائد  محمد العراقي رئيسا لمباحث المناخ 
المقدم حسام وهدان رئيسا لمباحث المرور

المقدم محمد شتيلا رئيسآ لمباحث المرافق

المقدم أحمد عيد رئيسا لمباحث الجنوب

حركة تنقلات ضباط بورسعيد الداخلية بالاسماء 

الرائد أحمد مسعد رئيسا لمباحث بورفؤاد ثاني
الرائد عبد الرحمن العربي رئيسا لمباحث الزهور
الرائد علاء الشيخ رئيسا لمباحث بورفؤاد اول
الرائد محمد جلهوم رئيسا لمباحث العرب

الرائد علاء البرادعي معان اول مباحث المرور
الرائد محمد عباس معاونا لمباحث العرب 
الرائد محمد هشام معاونا لمباحث المناخ
الرائد مختار السنباري معاون مباحث المرور
الرائد حسن الخولي وكيل وحدة تنفيذ الأحكام 
النقيب السيد الشوا معاونا لقسم الضواحي
 

بورسعيد مساعد وزير الداخلية مديرية أمن بورسعيد مباحث المرافق مدير أمن بورسعيد مفتش مباحث

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