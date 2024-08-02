قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 : علاقة حب مرضية

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية…

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 : امدح شريك حياتك

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: فرصة عقد جديد

برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024

ابذل جهودك للحفاظ على علاقة حب إبداعية ومرضية، استغل كل فرصة لإثبات قدراتك في العمل. ستكون الأمور المالية والصحية جيدة اليوم أيضًا.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا 

شارك السعادة اليوم وكن متعاونًا في الحياة، يحتاج الميزان المتزوج إلى ضمان حدوث تواصل سليم في المنزل. ستشهد بعض العلاقات فواقًا خطيرًا وتجلس للتحدث وتسوية الأزمة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، قد تمشي إلى حبيبك السابق اليوم وسيمنحك هذا أيضًا الفرصة لتسوية القضايا القديمة لإعادة إشعال العلاقة.

برج الميزان اليوم مهنيا

قد تؤثر المشكلات البسيطة في شكل غرور على الإنتاجية ومن الحكمة تجنب سياسات المكتب. ستكون هناك أيضًا مقابلات عمل جديدة وسوف تنجح في اجتياز واحدة للانضمام إلى مكتب جديد. يجب على أولئك الذين يتقدمون للامتحانات، وخاصة الطلاب، العمل بجد لاجتياز.

برج الميزان اليوم صحيا

تجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وبدلاً من ذلك، تناول المشروبات والعصائر الصحية اليوم، إذا كان لديك عملية جراحية مقررة اليوم، فيمكنك المضي قدمًا في الجدول الزمني. يجب على مواليد برج الميزان الذين يقودون سياراتهم في ساعات المساء توخي الحذر حيث قد تحدث حوادث بسيطة اليوم أيضًا. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

سيجد بعض مواليد الميزان الإثارة في تجديد المنزل أو حتى شرائه. بالنسبة لرجال الأعمال، إنه يوم جيد للتوسع في مناطق جديدة.

برج الميزان ميلاد برج الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم برج الميزان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 : امدح شريك حياتك

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: فرصة عقد جديد

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: تغلب على التحديات

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: تجنب الضغوطات النفسية

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: التهابات جلدية

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 1 أغسطس 2024: تحكم في عواطفك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 أغسطس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 : تقبل الأخطاء

ترشيحاتنا

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

رانيا المشاط: مصر مستعدة لتقديم الدعم لـ تنزانيا لتدشين منصة وطنية للمشروعات

لوقف التصعيد الإقليمي الخطير| وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي

الحكومة: وضع أسعار استرشادية للمحاصيل قبل الزراعة بوقت كافي

في غارة لجيش الاحتلال.. استشهاد 4 فلسطينيين وسط خان يونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-