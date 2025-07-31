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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفاندوفسكي يحسم قراره: البقاء في برشلونة وتأجيل الانتقال إلى الدوري السعودي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
إسلام مقلد

حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، الجدل حول مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ارتبط اسمه بقوة بالرحيل نحو دوري روشن السعودي، في ظل تقارير عن اهتمام أندية سعودية بالحصول على خدماته.

وفي ظل ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن تفكير إدارة برشلونة في دراسة بعض البدائل الهجومية، تحسبًا لإمكانية مغادرة ليفاندوفسكي هذا الصيف، كشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن وجود اتصالات حقيقية تمت بين ممثلي اللاعب وبعض المسؤولين في الدوري السعودي خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الهلال تحديدًا يُعد أبرز الأندية الساعية بقوة للتعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي هذا الصيف، بعدما فشلت عدة محاولات سابقة للتعاقد مع أسماء لامعة في مركز رأس الحربة، ما جعله يوجّه أنظاره إلى ليفاندوفسكي، أحد أكثر المهاجمين تأثيرًا في الكرة الأوروبية خلال العقد الأخير.

لكن رغم ترحيبه المبدئي بالفكرة، فإن ليفاندوفسكي، بحسب المصادر ذاتها، قرر الاستمرار مع برشلونة لموسم إضافي على الأقل، مؤكدًا التزامه الكامل مع النادي الكتالوني، ومشيرًا إلى رغبته في خوض موسم جديد بقميص "البلوغرانا" تحت قيادة المدرب هانسي فليك، الذي عمل معه سابقًا في بايرن ميونخ.

اللاعب الذي أتم عامه الـ35 مؤخرًا لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي مستقبلًا، بل ينظر إلى الأمر بإيجابية، لكنّه فضّل تأجيل خطوة الرحيل إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل، مفضلاً الاستمرار في المنافسة الأوروبية لموسم آخر.

وبهذا القرار، يُغلق ليفاندوفسكي الباب مؤقتًا أمام انتقاله إلى دوري روشن، في وقت لا يزال فيه الهلال يبحث عن اسم هجومي كبير قادر على قيادة خطه الأمامي في الموسم الجديد، مما يُبقي باب التوقعات مفتوحًا بشأن البدائل المحتملة.

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