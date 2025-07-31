سندرلاند يحسم صفقة مارك جويو على سبيل الإعارة من تشيلسي

أتم نادي سندرلاند الإنجليزي اتفاقًا نهائيًا مع نظيره تشيلسي، لضم المهاجم الإسباني الشاب مارك جويو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة تهدف لتعزيز الخط الهجومي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وبحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا سينضم إلى سندرلاند على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل، بعدما حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الفني في تشيلسي للخروج من الفريق مؤقتًا من أجل اكتساب الخبرة واللعب بانتظام.

مارك جويو، خريج أكاديمية برشلونة السابق، انضم إلى تشيلسي في وقت سابق ضمن مشروع ضم المواهب الأوروبية، إلا أنه لم يحصل على فرص كافية للظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.

ورغم ذلك، قدم مستويات لافتة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث نجح في تسجيل أهداف مؤثرة خلال الأدوار الأولى من المسابقة، ما لفت الأنظار إلى قدراته الهجومية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي في سندرلاند خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، ليُصبح جويو بذلك الصفقة التاسعة لسندرلاند في سوق الانتقالات الحالي، في إطار سعي إدارة النادي لبناء فريق قادر على المنافسة على بطاقة الصعود إلى البريميرليج.

من جانبه، يأمل الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لتشيلسي، أن تُمثل هذه الإعارة فرصة حقيقية لموهبة الفريق الشابة من أجل اللعب بشكل منتظم واكتساب الثقة والخبرة، تمهيدًا لإعادته إلى "ستامفورد بريدج" في الموسم المقبل ليكون ضمن خطط الفريق الأول.