الموسيقيين: راغب علامة لم يُمنع من الغناء.. القرار إجراء تنظيمي مؤقت

أكّد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن قرارات النقابة الأخيرة، والتي شملت شطب 3 من مؤدي المهرجانات، والتحقيق مع رضا البحراوي ومحمود الليثي، وإيقاف مؤقت للمطرب راغب علامة، تأتي في إطار حماية الذوق العام والحفاظ على قيمة الفن المصري.



وقال عبد الباقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "نحن لسنا هواة جذب انتباه أو إثارة، نحن جهة مسؤولة، والدور الأساسي للنقابة هو حماية المجتمع من كل ما يخل بالأدب والفن المحترم الناس تلجأ للنقابة دائمًا حينما يظهر أي خروج عن النص، وتسأل: أين دوركم؟".

وأشار إلى أن هناك حالة من الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر من يتحدث باسم الفن، دون أن يكون عضوًا بالنقابة أو حائزًا على تصريح قانوني، ويطلق ألفاظًا ومصطلحات لا تليق، دون وعي بأن هناك قوانين تجرّم هذه الأفعال ويمكن ملاحقتهم من خلال النيابة العامة أو مباحث الإنترنت.

وأضاف: "نحن نتعرض للهجوم أحيانًا بسبب أفعال من أشخاص لا علاقة لهم بالنقابة، ومع ذلك، نُحاسب عليهم اجتماعيًا بعض هؤلاء يمتلكون تصاريح مؤقتة، وإذا خالفوا شروطها يتم سحبها فورًا حسب حجم التجاوز، فنحن أمام مسؤولية حقيقية تجاه المجتمع".

وتابع: "طلبنا مرارًا الالتزام بالكلمة النظيفة والأداء اللائق، لكن بعض المؤدين يصرّون على استخدام ألفاظ غريبة وغير لائقة، وكأن هذا هو الشكل الطبيعي للغناء، في حين أن ذلك يشوه صورة الفن أمام الأجيال الجديدة".

وأكد عبد الباقي أن الفن ليس مجرد تسلية، بل وسيلة للتثقيف والتأثير الإيجابي، والفوضى الحالية تهدد قيم المجتمع من الداخل، مضيفًا: "نحن نعيش غزواً فنياً مشوهاً لا بد من وقفه بحزم".

وفيما يخص قرار النقابة بشأن راغب علامة، أوضح عبد الباقي أن القرار لم يكن منعًا دائمًا، بل مجرد إيقاف مؤقت لحين مثوله أمام النقابة، قائلاً: "كل الفنانين متساوون أمام النقابة، ولا استثناءات احترامنا الكبير للفنان راغب لا يمنعنا من تطبيق النظام على الجميع".

وأشاد عبد الباقي بقرار النقيب مصطفى كامل في هذا السياق، وكتب منشورًا عبر حسابه الرسمي لدعمه، قائلًا: "تحية لهذا القرار الجريء الذي يؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأننا لسنا نقابة المجاملات، بل نقابة تحمي الفن وتحترم قواعده".

وختم قائلًا: "من يلتزم مرحّب به، ومن لا يلتزم، فمكانه ليس بيننا. هذا الموقف أوضحناه مرارًا، وسنظل ثابتين عليه، لأننا نؤمن أن الفن الحقيقي هو جزء من الأمن القومي والثقافي لمصر."