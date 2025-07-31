خاص| الاتحاد السكندري يفاوض أبو بكر ليادي.. واقتراب جاستن آرثر





دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع النيجيري أبو بكر ليادي لاعب سموحة، للتعاقد معه وتدعيم صفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا

جاء ذلك بعد فسخ عقد اللاعب مع سموحة في الميركاتو الحالي.

ويجيد أبو بكر ليادي اللعب في مركز الوسط والظهير الأيمن والجناح الأيمن والأيسر.

ويرغب أحمد سامي في إبرام عدد كبير من الصفقات لتدعيم صفوفه بالشكل اللائق من أجل المنافسة على تحقيق مركز متقدم في الموسم الجديد.

كما اقترب الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات جاستن آرثر مدافع سيراميكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد

وجدد نادي الاتحاد مفاوضاته لضم آرثر الذي تمسك به ناديه سيراميكا كليوباترا