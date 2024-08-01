من نادٍ أوروبي | صفقة سوبر على رادار الأهلي

وفقاً لتقارير صحفية، يقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفلسطيني الواعد عمر فرج، القادم من نادي آيك سولنا السويدي.

وأكدت صحيفة "إكسبريسن" السويدية أن الأهلي بات على مشارف الإعلان عن هذه الصفقة التي من المتوقع أن تكون إضافة قوية للفريق الأحمر، الذي يسعى لتعزيز صفوفه الهجومية في المنافسات المحلية والقارية المقبلة.

أكدت الصحيفة أن صفقة انتقال عمر فرج إلى الأهلي باتت وشيكة، حيث وافق نادي آيك سولنا على العرض المقدم من القلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء الفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على العقد مقابل 20 مليون كرونة سويدية."