قيادات “الجبهة الوطنية” تتفقد غرفة العمليات المركزية استعدادا لانتخابات الشيوخ

تفقدت قيادات حزب الجبهة الوطنية، اليوم، غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وعلى رأسهم السيد القصير، الأمين العام للحزب، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان، أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية.

واطلعت قيادات الحزب خلال جولتهم على آليات المتابعة الميدانية والتقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، واطمأنوا على سير العملية الانتخابية وانتظامها، ومتابعة مشاركة مرشحي الحزب وأنصاره، مع الالتزام الكامل بالقانون والتعليمات المنظمة.

وقال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية: “الحزب يضع على رأس أولوياته حسن التنظيم والالتزام الكامل بالقواعد القانونية والدستورية، وغرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لضمان متابعة دقيقة لكل ما يجري على الأرض، وسنظل سندًا للدولة وداعمًا للاستحقاقات الديمقراطية.”

وأكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، أن الحزب يسعى إلى تقديم نموذج حزبي منضبط ومنظم، مضيفًا: “ما نشهده من التزام وانضباط في المحافظات يعكس مدى وعي كوادر الحزب وإيمانهم العميق بأهمية هذه المرحلة ودورهم الوطني في دعم الدولة المصرية.”

وأشار أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب، إلى أن الحزب أعدّ العدة مسبقًا لهذا الاستحقاق عبر تنظيم تدريبات مكثفة على مستوى المحافظات، قائلاً: “نعمل بمنهجية واضحة ومتكاملة، وغرفة العمليات المركزية هي حلقة الوصل التي تضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.”

من جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية: “قمنا بتجهيز غرفة العمليات بأحدث وسائل الاتصال والتوثيق، ونعمل على مدار الساعة لمتابعة كل تفصيلة بدقة، والتقارير التي تصلنا حتى الآن مطمئنة وتعكس الجدية التي يتعامل بها الحزب مع هذا الاستحقاق الوطني.”