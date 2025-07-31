مرشح الجبهة الوطنية بالمنوفية يكثف لقاءاته الجماهيرية بشأن المشاركة في انتخابات الشيوخ

حرص محمد موسى، مرشح حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية على المقعد الفردي، على تكثيف جولاته الميدانية ولقاءاته الجماهيرية مع أبناء المحافظة، قبيل بدء فترة الصمت الانتخابي، في إطار حملته استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

ودعا موسى خلال جولاته، المواطنين إلى النزول والمشاركة بقوة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة واجب وطني، لافتا إلى أن محافظة المنوفية قادرة على أن تكون من أعلى المحافظات في نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، بفضل وعي أبنائها وحرصهم على المصلحة الوطنية.

كما استعرض موسى ملامح رؤية حزب الجبهة الوطنية وبرنامجه الانتخابي، الذي يرتكز على دعم أبناء المحافظة وتبني قضاياهم تحت قبة مجلس الشيوخ، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تمثيلًا جادًا يعبر عن صوت الشارع ويلبي تطلعات المواطنين.