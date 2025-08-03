“الجبهة الوطنية” يعلن تشكيل أمانة النقابات المهنية برئاسة عايدة محي الدين

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن التشكيل الرسمي لأمانة النقابات المهنية، وذلك في إطار استكمال هيكل الأمانات النوعية المركزية بالحزب، بما يعكس حرص الحزب على دعم الكوادر ذات الخبرة والعمل الميداني في كافة المحافظات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أمين الأمانة:

• عايدة محي الدين

الأمناء المساعدون:

• محمد منصور الشيخ

• محمود الداخلي هنداوي

• محمد عبد الجواد حميده

• عبدالفتاح موسي

• احمد حسين ابو السعادات

أعضاء الأمانة المركزية:

• عمرو محي الدين سالم

• حازم احمد الروبي

• ورداني عبدالرحمن التوني

• وليد سيد خضراوي

• محسن البسيوني جبر

• احمد محمد توفيق

• سارة عبد الهادي علي

• احمد عبدالوهاب صالح

• بيسان عوض سماحه

• كريم احمد الجيزي

• عبدالنبي صقر محروس

• حسن احمد حرك

• عبد العزيز عزت اغا

• محمد عيسي مبروك

• اسراء طلعت عجيز

• تقي سعدالدين عبدالحميد

• نورا محمد عبدالسلام

• محمود حماده ابوالسعود



ويأتي هذا التشكيل في إطار خطة الحزب لبناء كوادر فاعلة وقادرة على تنفيذ أهداف الحزب ورؤيته وإعداد قيادات ميدانية لخدمة المجتمع والمشاركة الفعالة في العمل العام.