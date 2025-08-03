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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

واجب وطني.. تيسير مطر يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

تيسير مطر
تيسير مطر
عبد الرحمن سرحان

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي ستنعقد غدا وبعد غد في الداخل، تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، مؤكداً أن نزول المواطنين إلى صناديق الاقتراع هو تعبير صادق عن وعي الشعب المصري وحرصه على دعم الدولة ومؤسساتها.

وأثنى النائب تيسير مطر، على المشاركة الفاعلة للمصريين بالخارج، سفراء مصر بالخارج، في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدا أن هذا يدل على الوعي الذي يتمتع به المصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف "مطر" أن هذه الانتخابات تُعد خطوة رئيسية في تعزيز المسار الديمقراطي، وتمكين المواطنين من اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، ذلك الكيان التشريعي الذي يلعب دورًا محوريًا في دعم السلطة التشريعية، ومراجعة ودراسة القوانين والسياسات العامة بما يخدم مصالح الوطن.

وتابع: "مجلس الشيوخ مؤسسة دستورية هامة تسهم في ترسيخ الحوار الوطني وتعزيز الاستقرار السياسي، وتشكيله من خلال مشاركة شعبية حقيقية يُعد ضمانة لبناء دولة حديثة تقوم على التعددية وسيادة القانون".

واختتم النائب تيسير مطر حديثه بدعوة كل المصريين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية، واختيار من يرونه الأجدر بتمثيلهم، مؤكدًا أن المشاركة القوية ستعكس الصورة الحضارية للشعب المصري وتُسهم في دعم مؤسسات الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

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