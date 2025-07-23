قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: 81 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات
حماس وفصائل المقاومة تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار
وزارة الصحة بغزة: 34 شهيدا وأكثر من 644 مصابا جراء قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات خلال 24 ساعة
السيدة انتصار السيسي: في ذكرى ثورة 23 يوليو نجدد الفخر بتاريخ مصر المجيد
أرقام في مسيرة عمرو السولية صفقة سيراميكا كليوباترا
مجزرة مروعة في تل الهوى ودمار واسع في دير البلح وسط استمرار العدوان الإسرائيلي
رئيس الوزراء : موقف مصر راسخ لدعم القضية الفلسطينية
سيراميكا كليوباترا يعلن ضم عمرو السولية في صفقة انتقال حر
المركز الإعلامي للأزهر: عدم التأثير على مفاوضات الهدنة وراء سحب بيان غزة
مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية مصر والنيجر في نيامي
مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية
الرقابة المالية: ملتزمون بدعم بيئة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تيسير مطر: ثورة يوليو ستظل راسخة في الوجدان وتاريخا فارقا بمسيرة الأمة

النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية
النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية
عبد الرحمن سرحان

هنأ النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بذكرى ثورة يوليو المجيدة ، مؤكدا أن تلك الثورة العظيمة ستظل راسخة في وجدان كل مصري، وتمثل تاريخا فارقا في مسيرة الأمة المصرية وعلامة فارقة في تاريخنا المصري الحديث.

وقال النائب تيسير مطر في بيان له، إن ثورة يوليو وإن مر على ذكراها نحو 73 عاما فإنها ستبقى دائما نقطة تحول فارق في تاريخ الدولة المصرية، لاسيما حين خرج رجال من أبناء القوات المسلحة ليكتبوا أول سطر في مشروع وطني طموح، يستهدفون من خلاله تحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني، وكرامة المواطن، لتصبح إلهاما لكثير من الشعوب الراغبين في الاستقلال وبناء دولتهم بأيديهم.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن ثورة 23 يوليو وإن نادت بل وجاءت لتحقيق العدالة والكرامة، فإن عصر الجمهورية الجديدة الذي خرج من رحم ثورة 30 يونيو، جاء ليعيد الهوية لمصرنا الغالية التي حاول البعض اختطافها وتغيير هويتها، وكتبت بداية جديدة للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وحياة كريمة، مدعومة بإرادة سياسية واعية، ورؤية اقتصادية طموحة، وشعب يعرف قيمة العمل والتضحيات، بتوجهات إستراتيجية يضع رؤيتها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وبحسب النائب تيسير مطر، الذي أثنى على كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو، فإنه علينا جميعا الالتفاف حول الوطن، والعمل من أجل رفعته، استلهامًا من روح يوليو الخالدة، ومواصلة طريق الإصلاح والبناء لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدا أهمية تماسك الجبهة الداخلية ودعم مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للاستقرار واستمرار التنمية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب تيسير مطر بذكرى ثورة يوليو المجيدة العدالة الاجتماعية الاستقلال الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

ترشيحاتنا

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأربعاء 23 يوليو 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأربعاء 23 يوليو 2025

المانجو

ملكة الفواكه في متناول الجميع.. مفاجأة في أسعار المانجو الآن بالأسواق

الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: منع "مها الصغير" من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر

بالصور

في عيد ميلادها الـ 48.. أجمل إطلالات إنجي المقدم

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أخبار السيارات| حرب ترامب التجارية تضر أكبر شركة سيارات أمريكية.. وضريبة السلع الفاخرة الصينية تسحق شركة كبرى

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف
شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف
شعرك في خطر بالصيف.. خطوات بسيطة تحفظه من التلف

تسلا مهددة بالحرمان من بيع السيارات في هذه المدينة

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد