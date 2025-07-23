تيسير مطر: ثورة يوليو ستظل راسخة في الوجدان وتاريخا فارقا بمسيرة الأمة

هنأ النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بذكرى ثورة يوليو المجيدة ، مؤكدا أن تلك الثورة العظيمة ستظل راسخة في وجدان كل مصري، وتمثل تاريخا فارقا في مسيرة الأمة المصرية وعلامة فارقة في تاريخنا المصري الحديث.

وقال النائب تيسير مطر في بيان له، إن ثورة يوليو وإن مر على ذكراها نحو 73 عاما فإنها ستبقى دائما نقطة تحول فارق في تاريخ الدولة المصرية، لاسيما حين خرج رجال من أبناء القوات المسلحة ليكتبوا أول سطر في مشروع وطني طموح، يستهدفون من خلاله تحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني، وكرامة المواطن، لتصبح إلهاما لكثير من الشعوب الراغبين في الاستقلال وبناء دولتهم بأيديهم.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن ثورة 23 يوليو وإن نادت بل وجاءت لتحقيق العدالة والكرامة، فإن عصر الجمهورية الجديدة الذي خرج من رحم ثورة 30 يونيو، جاء ليعيد الهوية لمصرنا الغالية التي حاول البعض اختطافها وتغيير هويتها، وكتبت بداية جديدة للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وحياة كريمة، مدعومة بإرادة سياسية واعية، ورؤية اقتصادية طموحة، وشعب يعرف قيمة العمل والتضحيات، بتوجهات إستراتيجية يضع رؤيتها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب النائب تيسير مطر، الذي أثنى على كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو، فإنه علينا جميعا الالتفاف حول الوطن، والعمل من أجل رفعته، استلهامًا من روح يوليو الخالدة، ومواصلة طريق الإصلاح والبناء لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدا أهمية تماسك الجبهة الداخلية ودعم مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للاستقرار واستمرار التنمية.