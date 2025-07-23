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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: ثورة 23 يوليو انتصار خالد للعدالة الاجتماعية والإرادة الوطنية

النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، ورجال الشرطة البواسل، وجميع مؤسسات الدولة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها كانت وستظل علامة فارقة في التاريخ الوطني المصري، وتجسيدًا لإرادة شعب قرر أن ينهض من جديد ويصنع مستقبله بإرادته الحرة.

وقال "سويلم"، في بيان له، إن ثورة يوليو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت تحولًا جذريًا في حياة الشعب المصري، إذ وضعت أسسًا جديدة للدولة الوطنية الحديثة، وانتصر قادتها، وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لقيم العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والتحرر من التبعية والاحتلال.

وأضاف أن الثورة فتحت الطريق أمام تحولات كبرى في مسار الدولة المصرية والمجتمعات العربية والأفريقية التي اقتدت بها في حركات التحرر الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ذكرى ثورة 23 يوليو تمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها بطولات جيل صنع التغيير، ونستلهم منها معاني الفداء والتضحية والعمل من أجل رفعة الوطن.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل على عاتقه اليوم نفس الأمانة التاريخية التي حملها قادة الثورة، ويواصل مسيرة بناء دولة قوية حديثة تُعلي من كرامة المواطن، وتعيد بناء المؤسسات، وتواجه التحديات بكل عزم وثبات.

وشدد "سويلم" على أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من مشروعات قومية ضخمة في جميع القطاعات، ومن جهود حثيثة لتحقيق الحماية الاجتماعية، واستعادة هيبة الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية، يعكس روح يوليو الحقيقية التي انحازت دومًا للفقراء والكادحين، وراهنت على الشعب باعتباره الركيزة الأساسية في بناء أي نهضة حقيقية.

واختتم النائب هشام سويلم تصريحه موجهًا تحية فخر واعتزاز لكل من شارك في صنع هذا الحدث التاريخي العظيم، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل وفيًا لقيم ومبادئ ثورة يوليو، وسيبقى متمسكًا بالوحدة الوطنية والتماسك خلف قيادته السياسية من أجل مستقبل أفضل لأبنائه وأحفاده.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 23 يوليو العدالة الاجتماعية الاستقلال الوطني التبعية

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