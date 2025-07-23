حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

تقدم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الحزب في بيان له أن هذه الثورة التي قادها أبطال من أبناء القوات المسلحة ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث وضعت أسس الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، ومهّدت الطريق لبناء دولة قوية تُعلي من قيمة المواطن وتدافع عن كرامته.

وأشاد حزب المؤتمر بالدور الوطني الذي يقوم به الرئيس السيسي في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة، مستلهمًا روح ثورة يوليو في تحقيق تطلعات الشعب المصري في التقدم والاستقرار،"حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها".