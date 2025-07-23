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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب
د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب
أميرة خلف

هنأت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة حلول الذكري الـ73 لثورة يوليو المجيدة قائلة : ثورة 23 يوليو ستظل خالدة  في حياة  المصريين ، لأنها نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث ، فقد رسخت الثورة لمباديء  الكرامة الوطنية وبناء دولة قوية وعادلة.

وقالت د. شيماء نبيه في تصريحات صحفية لها اليوم فمصر بعد هذا التاريخ تحولت إلي الجمهورية بعدما كانت ملكية وهذا تحول سياسي كبير ، وقد أرست قواعد العدالة الإجتماعية لجموع المصريين.

وأشارت  د. شيماء نبيه، إلى إن ثورة 23 يوليو جسدت صفحة ناصعة في سجل النضال الوطني للقوات المسلحة المصرية التي انحازت للشعب المصري العظيم، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو المجيدة و23 يوليو وجهان لعملة واحدة، فثورة 30 يونيو إمتداد للثورة المجيدة 23 يوليو، وكان الجيش داعما لمطالب المصريين وتحقيق أهدافة في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.

وقالت عضو مجلس النواب ،أن هذه الثورة أرست قواعد العدالة الاجتماعية بما تم سنه من تشريعات وعلى رأسها قانون الاستصلاح الزراعي والذي سمح للفلاح المصري بتملك الأراضي وزراعتها والحفاظ عليها، وبدء الثورة الصناعية الحقيقية وإشراك المصريين في جميع أمور الحياة بعدما كانت مقتصرة فقط على الأعيان وفئة قليلة جدا من المجتمع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 23 يوليو الكرامة الوطنية العدالة الإجتماعية المصريين

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