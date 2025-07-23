بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ثورة 23 يوليو

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر، لـ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وأصدرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء بيانًا هنّأت فيه الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقالت الخارجية في بيان لها "في الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، تتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم".

وأعربت عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي مثّلت محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية، ومهّدت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني.

وقالت إنه بهذه المناسبة، نظّمت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج سلسلة من الفعاليات والأنشطة لإحياء ذكرى ثورة يوليو، في أجواء تعكس الفخر الوطني والانتماء الراسخ للوطن.

وقد شارك في هذه الفعاليات عدد من كبار المسئولين في دول الاعتماد، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب أبناء الجاليات المصرية، الذين حرصوا على التعبير عن تقديرهم العميق لما تمثله هذه الثورة من رمزية وطنية وتاريخية في مسيرة مصر الحديثة.