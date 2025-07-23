قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: هزمنا الإرهاب وماضون في بناء دولة عصرية تليق بالمصريين
بعد انسحاب الهلال.. الأهلي يؤكد مشاركته في السوبر السعودي
بيان مشترك لوزارتي التعليم بشأن الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لـ نظام البكالوريا
مدينة العلمين الجديدة تكتظ بالزوار وتحتضن فعاليات عالمية متنوعة
الاتحاد الأوروبي يندد بقـ.ـتل المدنيين في غزة والأمم المتحدة تحذر من مجاعة ودمار شامل
الإسكان: مد الإعفاء من 70% من غرامات التأخير حتى 31 أغسطس
شاهد.. الرئيس السيسي يوجه رسائل قوية للمصريين في ذكرى ثورة 23 يوليو
وزير قطاع الأعمال: النصر للسيارات جاهزة لطرح السيارة الكهربائية العام الجاري
الرئيس السيسي: حققنا إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات
بالصور .. ننشر تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
الرئيس السيسي: نستحضر التجربة الوطنية ونمضي نحو الجمهورية الجديدة في ذكرى ثورة 23 يوليو
أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع بسبب التوترات التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المؤتمر: خطاب الرئيس في ذكرى 23 يوليو حمل رسائل طمأنينة وثقة ووعي باللحظة الراهنة

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية
اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو حملت دلالات استراتيجية مهمة، تؤكد وعي القيادة السياسية بأهمية اللحظة الراهنة، وتبعث برسائل طمأنينة وثقة في قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو تحقيق نهضة وطنية شاملة.

وأضاف فرحات في بيان له أن خطاب الرئيس عكس عمق الانتماء للمشروع الوطني المصري، من خلال استحضار ثورة 23 يوليو كأحد المحطات الكبرى في مسيرة الدولة، التي عبرت خلالها مصر من التبعية إلى الاستقلال، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الاحتلال إلى السيادة الكاملة مشيرا إلى أن استدعاء هذه الثورة في خطاب الرئيس ليس فقط إحياء للذكرى، وإنما تأكيد على أن البناء الوطني لا يتم إلا بتراكم التجارب وانتصار الإرادة الوطنية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيس على صلابة الجبهة الداخلية، وتمسك المصريين بوحدتهم في مواجهة محاولات التقسيم أو التشكيك، يؤكد إدراك الدولة لحجم التحديات الإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته الثقة الكاملة في وعي الشعب المصري ورفضه القاطع لأي محاولات لزعزعة استقرار الوطن.

وأشار إلى أن إشادة الرئيس بمسيرة الإنجازات، وفي مقدمتها المبادرات الاجتماعية والتنموية الكبرى مثل "حياة كريمة"، تعكس انتقال الدولة من مرحلة الصمود في وجه التحديات إلى مرحلة الإعمار الشامل، ووضع الإنسان المصري في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة، سواء عبر مشروعات البنية التحتية المتطورة، أو المدن الذكية، أو جهود القضاء على العشوائيات.

وأوضح الدكتور رضا فرحات أن الرسائل السياسية والاجتماعية التي تضمنها الخطاب، وعلى رأسها التمسك بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، تؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير على نهج واضح يجمع بين الحسم في مواجهة الإرهاب والتحديات، والرؤية المتكاملة لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة لافتا إلى أن الخطاب يجدد الثقة في الدولة المصرية، ويعكس تماسك مؤسساتها، ويمثل خارطة طريق لمواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية التي بدأت منذ سنوات، بقيادة واعية تدرك متطلبات الحاضر وتخطط بذكاء لمستقبل أكثر إشراقا.

ثورة 23 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر التحديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الدوري المصري

بعد قرار المحكمة الرياضية.. هل يسحب بيراميدز لقب الدوري من الأهلي؟

الذهب

اكتشاف أكبر مخزون ذهب في الكون.. قيمته 700 كوينتيليون دولار| أين يوجد؟

محمد صلاح

محمد صلاح الأغلى في تاريخ فانتازي.. كيف تطور سعره عبر المواسم؟

بالصور

لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

فستان البحر.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

حرب ترامب التجارية كلفت جنرال موتورز أكثر من مليار دولار

ترامب
ترامب
ترامب

بعد إعلان النتيجة..7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد